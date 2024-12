Wardenburg: Pferd bei Brand in Reithalle gestorben Stand: 07.12.2024 10:46 Uhr Bei einem Brand auf einer Reitanlage in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) ist ein Pferd gestorben. Der Schaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro.

Das Feuer war Freitagabend in einer rund 750 Quadratmeter großen Reithalle mit Ställen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Acht Pferde konnten Feuerwehrleute retten. Ein weiteres Tier sei an einer Rauchvergiftung gestorben, so ein Polizeisprecher.

Feuer breitete sich auf Wohnhaus aus

Die Flammen hatten sich von der Halle auf ein angrenzende Wohnhaus ausbreiten können, wie die Polizei weiter mitteilte. In dem Haus hätten sich keine Bewohnerinnen und Bewohner befunden. Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz - erst gegen 6 Uhr morgens waren die Löscharbeiten den Angaben zufolge beendet. Die Halle brannte aus. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 300.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

