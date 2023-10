Stand: 30.10.2023 21:55 Uhr Wardenburg: 89-Jähriger fährt mit Auto in Blumenladen

Ein 89-jähriger Mann ist am Montagmittag in Wardenburg im Landkreis Oldenburg durch die Außenscheibe eines Blumenladens gefahren. Laut Polizei verwechselte der Senior Bremse mit Gaspedal. Obwohl sich wegen des Brückentags viele Kunden in dem Blumengeschäft aufgehalten hatten, gab es keine Verletzten. Nachdem sich das Auto verkeilte und die Fahrt ein Ende fand, stellten Zeugen den Motor aus und zogen den Zündschlüssel. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 25.000 Euro. Beamte beschlagnahmten den Führerschein des 89-Jährigen.

