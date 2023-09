War Kündigung von Amazon-Betriebsrat rechtens? Urteil erwartet

Stand: 18.09.2023 21:46 Uhr

Das Arbeitsgericht Verden will am Dienstag ein Urteil im Fall der Kündigung eines Amazon-Betriebsrats in Achim fällen. Rainer Reising hatte sich während der Arbeitszeit mit zwei Politikern getroffen.