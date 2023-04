Amazon: Werden Betriebsräte aus dem Unternehmen gedrängt?

Seitdem sich bei Amazon immer mehr Betriebsräte gründen, häufen sich Anzeichen, dass das Unternehmen offenbar strukturell gegen Mitglieder des Mitbestimmungsgremiums vorgeht. An allen drei norddeutschen Amazon-Standorten, an denen es Betriebsräte gibt, wurde in den letzten Monaten jeweils ein Mitglied aus dem Unternehmen gedrängt. Auffällig ist, dass alle Betroffenen Verdi-Mitglieder sind und sich in der Vergangenheit für Mitarbeiter:innen-Rechte stark gemacht haben. Mit welchen Methoden Amazon offenbar versucht, aktive Gewerkschafter:innen aus den Betriebsräten zu drängen.