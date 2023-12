Stand: 03.12.2023 19:22 Uhr "Vorweihnachtswunder": Niedersachse aus eiskalter Weser gerettet

Geistesgegenwärtige Passanten und Polizeibeamte haben in Bremen einen 57-jährigen Niedersachsen aus der eiskalten Weser gerettet. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag in der Altstadt in den Fluss gestürzt, teilte die Polizei mit. Er habe es aus eigener Kraft nicht nicht mehr ans Ufer geschafft, die Strömung drohte ihn mitzureißen. Zeugen alarmierten die Polizei. Polizisten und anderen Helfern gelang es schließlich, den stark unterkühlten Mann aus der Weser zu ziehen. Er kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand demnach nicht. Die Behörde sprach im Zusammenhang mit der Rettung von einem "kleinen Vorweihnachtswunder".

