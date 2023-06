Stand: 10.06.2023 18:48 Uhr Vorfahrt missachtet - Paketbote kippt mit Lieferwagen um

In Wilhelmshaven sind am Samstagnachmittag zwei Paketlieferwagen zusammengestoßen. Laut Polizei hatte ein Fahrer dem anderen an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Der 21-jährige Unfallverursacher kippte in Folge der Kollision mit seinem Transporter auf die Seite. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und kam ins Krankenhaus. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Beide Transporter mussten abgeschleppt werden. Den Schaden konnte die Polizei nicht beziffern. Auch ob die geladenen Pakete noch ausgeliefert werden konnten, ist nicht bekannt.

