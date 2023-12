Stand: 27.12.2023 10:06 Uhr Vorfahrt missachtet: Fünf Verletzte bei Unfall in Delmenhorst

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am zweiten Weihnachtstag fünf Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte eine 23-jährige Frau aus Hamburg nach links abbiegen. Dabei habe sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 57-Jährigen aus Delmenhorst missachtet - die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 23-Jährige, ein 14-jähriger Mitfahrer sowie eine 52-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen und kamen in Kliniken. Auch der 57-Jährige und seine 51-jährige Beifahrerin in dem anderen Fahrzeug wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro.

