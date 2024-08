Stand: 16.08.2024 10:25 Uhr Vorfahrt missachtet: 34-Jährige nach Unfall schwer verletzt

Eine 34-jährige Autofahrerin aus Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist am Donnerstagabend bei einem Autounfall in Delmenhorst schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Frau mit ihrem Wagen unterwegs, als ein 87-jähriger Autofahrer aus Wardenburg die Vorfahrt missachtete und den Wagen der 34-Jährigen rammte. Diese kam nach dem Zusammenstoß mit ihrem Auto links von der Straße ab, ihr Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich schwer verletzt selbst aus dem Wagen befreien, musste jedoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

