Stand: 20.09.2023 21:09 Uhr Vorfahrt genommen: Zwei Schwerverletzte und 50.000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Garrel (Landkreis Cloppenburg) am Mittwochnachmittag sind zwei Personen schwer verletzt worden. Eine dritte Person wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 61 Jahre alte Frau die Vorfahrt nicht beachtet. Um die Unfallverursacherin aus ihrem Fahrzeug zu befreien, musste die Feuerwehr das Autodach abtrennen. Die 61-Jährige kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

