Stand: 16.11.2023 06:46 Uhr Von Auto erfasst: Elfjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Aurich am Mittwoch ist ein elf Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war es bei stockendem Verkehr hinter einem Lastwagen auf die Straße gelaufen, um diese zu überqueren. Dabei wurde es von einem Auto erfasst, das auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Das Kind kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

