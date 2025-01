Stand: 13.01.2025 15:11 Uhr Viehstall in Bruchhausen-Vilsen brennt nieder

In Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz ist am Sonntagnachmittag ein Stallgebäude niedergebrannt. Nach Polizeiangaben konnten die Tiere aus dem Stall in Sicherheit gebracht werden. Die Bewohner des benachbarten Wohnbereiches konnten sich ins Freie retten. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt: Sie atmeten Rauchgase ein und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich verhindern. Die Ursache für das Feuer in Bruchhausen-Vilsen sei noch unklar, so die Polizei. Die Brandermittler haben den Ort beschlagnahmt und suchen dort nun nach der Ursache. Wegen starker Rauchentwicklung waren die Menschen in der Umgebung zwischenzeitlich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.01.2025 | 06:30 Uhr