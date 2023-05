Stand: 06.05.2023 16:42 Uhr Versuchter Raub: Vier Maskierte überfallen 26-Jährige

Im Landkreis Osterholz sollen vier maskierte Männer eine 26 Jahre alte Frau überfallen haben. Wie die Polizei Verden/Osterholz am Samstag meldete, habe sich der Vorfall am Morgen in Ritterhude ereignet. Demnach soll das Quartett die Frau an der Unterführung in der Schillerstraße abgepasst haben. Laut Polizei habe sich die 26-Jährige gegen ihre Angreifer gewehrt, woraufhin einer der Männer die Frau mit Pfefferspray attackiert haben soll. Die vier Angreifer flüchteten ohne Beute. Die 26-Jährige soll leichte Verletzungen davongetragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04791) 30 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.05.2023 | 08:00 Uhr