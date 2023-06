Versuchter Mord am ZOB Oldenburg? Zwei Verdächtige festgenommen Stand: 01.06.2023 11:48 Uhr Zwei Männer stehen im Verdacht, am ZOB Oldenburg zwei andere Männer brutal attackiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft stuft die Tat als versuchten Mord ein. Offenbar wollten die Verdächtigen andere treffen.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am 17. Mai. Die 23 und 24 Jahre alten Verdächtigen sollen gemeinsam mit ihren beiden 34 Jahre alten Opfern am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Oldenburg aus demselben Bus ausgestiegen sein. Unvermittelt soll einer der beiden mutmaßlichen Tätern eines der Opfer auf dem ZOB-Vorplatz zu Boden gestoßen und mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Als der andere 34-Jährige zu Hilfe eilen wollte, soll ihn einer der beiden Verdächtigen so heftig getreten haben, dass er rücklings auf den Boden fiel. Mehrfach sollen der 23- und 24-Jährige danach auf die Körper und Köpfe ihrer beiden Opfer eingetreten haben.

Zeugen können Fotos und Videos bei Polizei einsenden

Nach Angaben der Polizei könnte zudem noch ein 34-Jähriger, der zu der Attacke hinzugekommen sei, daran beteiligt gewesen sein. Noch bevor die Polizei eintraf, waren die Täter geflüchtet. Die beiden 34-Jährigen kamen ins Krankenhaus und müssen auch jetzt noch medizinisch behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Um den Vorfall weiter aufzuklären, hat die Polizei ein Hinweisportal geschaltet, über das Zeugen Fotos und Videos der Tat einstellen können - auch anonym. Aufrufen können sie es unter diesem Link: nds.hinweisportal.de/20230531-zob-oldenburg. Telefonische Aussagen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 entgegen.

Verwechselten die beiden Tatverdächtigen ihre Opfer?

Die Beamten gehen davon aus, dass der Tat eine Verwechslung zugrunde liegt. So hätten die beiden Verdächtigen offenbar andere Personen und nicht die beiden 34-Jährigen angreifen wollen. Der Grund dafür sei laut Polizei mutmaßlich eine Racheaktion für eine vorangegangene Bedrohung gewesen.

