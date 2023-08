Stand: 26.08.2023 12:00 Uhr Vermisster Mann aus Lemwerder ist wieder aufgetaucht

Der seit Dienstag vermisste Mann aus Lemwerder im Landkreis Wesermarsch ist wieder aufgetaucht. Der 43-Jährige sei in der Nacht auf Samstag wohlbehalten angetroffen worden, teilte die Polizei in Brake mit. Er habe sich "lediglich ein einige Tage zurückgezogen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.08.2023 | 06:30 Uhr