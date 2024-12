Stand: 14.12.2024 07:45 Uhr Vermisster 83-Jähriger tot aus Hafenbecken in Cuxhaven geborgen

In Cuxhaven ist am Donnerstagnachmittag eine leblose Person im Hafenbecken des "Alten Fischereihafens" entdeckt worden. Einsatzkräfte von der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, um den Körper aus dem Wasser zu bergen. Es handelt sich laut Polizei um einen 83-jährigen Cuxhavener. Angehörige hatten den Mann zuvor als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. In den sozialen Medien hatten nach dem Leichenfund unterschiedliche Falschmeldungen kursiert. Nutzer gingen davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen seit drei Wochen vermissten Mann aus Cuxhaven handele. Die Polizei wies das zurück: Es handele sich eindeutig nicht um den Vermissten.

