Stand: 18.12.2023 10:07 Uhr Vermisste Jugendliche aus Varel wieder aufgetaucht

Die 15-Jährige aus Varel (Landkreis Friesland) ist wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei konnte sie am Sonntag in einem Bus auf dem Weg nach Neuenburg (Landkreis Friesland) angetroffen werden. Die Jugendliche befindet sich nun bei ihren Eltern. Sie galt seit Sonntag vor einer Woche als vermisst, nachdem sie nicht wie abgesprochen in die Wohngruppe zurückgekehrt war.

