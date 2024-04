Stand: 03.04.2024 06:19 Uhr Vermisste 87-Jährige aus Lilienthal ist tot

Eine vermisste 87-jährige Frau aus Lilienthal (Landkreis Osterholz) ist tot aufgefunden worden. Ein Landwirt fand die leblose Frau am Montagabend auf einem Feldweg in Stendorf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen. Die Frau habe noch ihr Fahrrad bei sich gehabt. Sie hatte am vergangenen Mittwoch gegen 12.30 Uhr ihr Wohnhaus mit ihrem Fahrrad in Richtung Friedhof verlassen. Als sie bis 21 Uhr nicht zurückgekehrt war, meldete ihre Familie sie laut Polizei als vermisst. Eine groß angelegte Suche mit Polizeihubschrauber, Drohnen und Rettungshunden verlief jedoch erfolglos.

