Verdacht auf Übergriffe in zwei evangelischen Kinderkrippen

In zwei Kinderkrippen der Evangelisch-reformierten Kirche in Leer ist es möglicherweise zu sexualisierten Übergriffen auf Kinder gekommen. Eltern hätten die mutmaßlichen Fälle angezeigt, teilte ein Sprecher der Landeskirche am Dienstag mit. Anschließend sei die Fach- und Meldestelle für sexualisierte Gewalt der Landeskirche informiert worden. In beiden Einrichtungen sind dem Sprecher zufolge die der Übergriffe beschuldigten Personen vom Dienst freigestellt worden. Die Träger der Kindertageseinrichtungen hätten die zuständigen staatlichen Fachstellen eingeschaltet und den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung bei der Polizei angezeigt. In einem Fall habe die zuständige Fachberatung empfohlen, die Freistellung der beschuldigten Person aufzuheben.

