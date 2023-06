Varel: Brand in Porzellanfabrik - fünf Lagerhallen zerstört Stand: 30.06.2023 08:29 Uhr In einer Porzellanfabrik in Varel (Landkreis Friesland) ist am Donnerstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Eine riesige Rauchwolke stieg über dem Gelände der Firma "Friesland Porzellan" auf.

Wie die Polizei dem NDR Niedersachsen am Freitagmorgen mitteilte, ist der Brand mittlerweile unter Kontrolle. Die Feuerwehr will demnach noch mit Drohnen aus der Luft prüfen, ob es weitere Brandnester gibt. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch den ganzen Vormittag andauern. Fünf Lagerhallen sollen durch das Feuer zerstört worden sein. Inwieweit weitere Gebäude beschädigt sind, wird untersucht.

Zeitweise 250 Einsatzkräfte auf Gelände der Porzellanfabrik

Zwischenzeitlich waren den Angaben zufolge bis zu 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf dem Gelände im Einsatz. Auch Landwirte halfen mit Traktoren und Wassertanks bei den Löscharbeiten. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, könne erst geklärt werden, wenn der Brandort erkaltet ist, sagte ein Polizeisprecher. Er ging am Freitagmorgen nicht davon aus, dass Menschen verletzt wurden.

Dichte Rauchwolke: Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Den Angaben zufolge schlugen meterhohe Flammen aus den Lagerhallen, eine dichte Rauchwolke war weithin zu sehen. Anwohner waren wegen der starken Rauchentwicklung am Abend aufgerufen worden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch am Freitagmorgen galt diese Warnung noch. Laut Polizei stehen auf dem verwinkelten Gelände der Fabrik insgesamt 14 Hallen dicht beieinander. Die in den 50er-Jahren errichtete Porzellanfabrik gehörte bis 1991 zur Firmengruppe Melitta. Unter der Marke "Friesland Porzellan" wird in Varel bis heute Kaffeegeschirr hergestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.06.2023 | 08:00 Uhr