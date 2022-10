Stand: 06.10.2022 07:31 Uhr Urteil erwartet: Lkw-Fahrer fährt absichtlich in Gegenverkehr

Ein 42-Jähriger Lkw-Fahrer aus Sulingen muss sich derzeit wegen Totschlags vor dem Landgericht Verden verantworten. Er soll vor zwei Jahren seinen Lastwagen in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) absichtlich in den Gegenverkehr gelenkt haben, mit der Absicht Suizid zu begehen. Dabei prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der 63-jährige Fahrer aus den Niederlanden wurde im Führerhaus eingeklemmt und starb später. Der Angeklagte selbst überlebte den Zusammenprall. Er hatte an dem Tag seine vorgesehene Fahrtroute verlassen und dann den tödlichen Unfall verursacht. Heute wird das Urteil am Landgericht Verden erwartet.

