Stand: 16.01.2025 15:24 Uhr Urlauber stehlen unwissentlich Kater von Norderney - Strafanzeige

Ein außergewöhnliches Urlaubs-Souvenir haben Reisende aus Nordrhein-Westfalen im Dezember von der Insel Norderney mitgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hielten sie einen Kater offenbar für einen Streuner. Beim Tierarzt wurde dann allerdings ein Chip ausgelesen: Dabei stellte sich heraus, dass der Kater einem Mann auf Norderney gehört, der daraufhin von der Praxis erfuhr, wo sich sein Haustier befindet. Laut Polizei hatte er seine seltene Rassekatze bereits vermisst. Die Familie in Nordrhein-Westfalen allerdings wollte ihr lebendes Urlaubs-Andenken nicht herausgeben - sie habe Bedingungen gestellt, so eine Polizeisprecherin. Deshalb hat der Eigentümer Anzeige wegen Diebstahls erstattet, die Beamten ermitteln.

Weitere Informationen 13 Jahre vermisst: Katze "Miley" wieder zurück bei ihrer Familie Das Tier war im September als Fundtier beim Tierheim Wolfenbüttel abgegeben worden. (11.10.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Tiere