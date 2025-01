Unglück auf Sizilien: Frau aus Nordenham wieder bei Bewusstsein Stand: 03.01.2025 11:35 Uhr Nach einer Kohlenmonoxid-Vergiftung auf Sizilien ist eine Frau aus Nordenham außer Lebensgefahr. Die 34-Jährige hat ihr Bewusstsein wiedererlangt, teilten italienische Behörden mit. Ihr Bruder starb bei dem Unglück.

Die Frau, ihr Bruder und deren Eltern hatten in der Nacht zu Montag in einem Ferienhaus auf Sizilien giftiges Kohlenstoffmonoxid eingeatmet. Dem 63 Jahre alten Vater gelang es noch, die Rettungskräfte zu alarmieren. Als die Retter am Unglücksort eintrafen, habe in mehreren Räumen dichter Rauch gestanden. Die vier Familienmitglieder habe man bewusstlos aufgefunden. Für den 36 Jahre alten Bruder kam jede Hilfe zu spät - der Mann aus dem Raum Bremen kam durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben. Die 34-Jährige, deren 60 Jahre alte Mutter und der Vater kamen - teilweise in Lebensgefahr - in ein Krankenhaus. Dort werden alle drei weiterhin behandelt, hieß es am Mittwoch.

Ermittler vermuten defekten Kamin als Unglücksursache

Die Ermittler haben das Ferienhaus nahe der Gemeinde Cefalù im Norden der Insel beschlagnahmt. Sie gehen davon aus, dass ein defekter Kamin zu dem Unglück geführt hat. Der Schornstein habe stark gequalmt, hieß es. Mutmaßlich sei Rauch ausgetreten und habe die Familie vergiftet. Ein Defekt an einem Heizkessel sei nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich. Das Ferienhaus mit Pool liegt den Angaben zufolge etwas außerhalb der Gemeinde Cefalù.

Kohlenmonoxidvergiftung: Symptome, Gefahren und präventive Maßnahmen Kohlenmonoxid: Symptome erkennen

Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung können zum Beispiel Übelkeit, Kopfschmerzen, Herzrasen, Benommenheit, Halluzinationen, Apathie, Krampfanfälle und Atemnot sein. Besonders empfindlich reagieren ältere Menschen, Herzpatienten und Ungeborene im Mutterleib auf das Gas.



Gefahr durch Öfen, Grills und Pellets

Kohlenmonoxid entsteht, wenn Kohle, Gas oder Benzin nicht vollständig verbrennen, weil die Sauerstoffzufuhr nicht ausreicht. Und das ist in geschlossenen Räumen schnell der Fall. Auslöser einer CO-Vergiftung sind vor allem defekte Öfen, Gasthermen, Heizstrahler, Kamine und Schornsteinanlagen. Grillen mit Holzkohle oder Gas in geschlossenen Räumen - selbst Grillen bei geöffneten Fenstern und Türen ist lebensgefährlich.



Melder warnt vor hoher CO-Konzentration

Wer mit Kohle, Gas oder Holz heizt, sollte intensiv lüften, um eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration zu vermeiden. Wichtig ist außerdem eine regelmäßige Wartung der Heizung. Bei einer höheren Kohlenmonoxid-Konzentration schlägt ein CO-Melder (ab 20 Euro im Baumarkt) Alarm. Dann sollte man sofort den Raum verlassen und an die frische Luft gehen.

