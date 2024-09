Stand: 18.09.2024 10:21 Uhr Unfall mit zwei Schwerverletzten auf B437 in Stadland

Bei einem Unfall auf der B437 in Stadland (Landkreis Wesermarsch) sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 69-jähriger Autofahrer aus Stadland geriet laut Polizei zunächst nach links in den Gegenverkehr. Beim Gegenlenken kam er demnach nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Grünstreifen an mehreren Autos vorbei, die an einer roten Ampel warteten. Schließlich kollidierte der Wagen mit einem massiven Wegweiser und kam in einem Graben zum Stehen. Der 69-Jährige und seine gleichaltrige Frau auf dem Beifahrersitz kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Die Polizei vermutet, dass ein medizinischer Notfall zu dem Unfall geführt hat. Den Schaden am Auto schätzen die Beamten auf etwa 25.000 Euro.

