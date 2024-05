Stand: 30.05.2024 10:17 Uhr Unfall mit vier Autos auf A1: Fünf Menschen verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz) in Richtung Bremen wurden am Donnerstagmorgen fünf Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren vier Autos ineinander gefahren. Demnach ereignete sich der Unfall am Stauende vor einer Baustelle zwischen dem Dreieck Stuhr und Bremen-Brinkum. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt insgesamt rund 70.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die linke Fahrspur war während der Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf mehrere Kilometern.

