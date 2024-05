Stand: 13.05.2024 07:04 Uhr Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A1: Zwei Verletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 zwischen Vechta und Lohne/Dinklage Richtung Osnabrück sind in der Nacht zu Montag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 24-Jähriger mit seinem Auto samt Anhänger auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Anhänger, auf dem zwei Motorräder geladen waren, löste sich den Angaben zufolge bei dem Aufprall und blieb auf der linken Spur stehen. Die Motorräder gerieten in Brand. Ein weiteres Auto fuhr laut Polizei in den Anhänger. Dabei wurden die beiden Insassen, ein 55-Jähriger und seine 53-jährige Ehefrau, leicht verletzt. Der 24-Jährige sowie der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Wegen der Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Süden bis in den Morgen gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.05.2024 | 06:30 Uhr