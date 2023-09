Stand: 15.09.2023 14:14 Uhr Unfall mit Traktor: 10.000 Liter Gülle fließen in Garten

Ein 16-jähriger Treckerfahrer hat in Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) einen Unfall verursacht, bei dem 10.000 Liter Gülle in einen Garten geflossen sind. Nach Angaben der Polizei vom Freitag befuhr der Jugendliche am Donnerstagnachmittag mit einem Traktor samt Güllefass-Anhänger die Hauptstraße in der Ortschaft Offenwarden. In einer Kurve habe er die Kontrolle über das Gespann verloren. Das Fass kippte auf die Seite und landete in einem Garten. Laut Polizei flossen 10.000 Liter Gülle auf das Privatgrundstück. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge bei 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass der 16-Jährige zu schnell mit dem Trecker unterwegs war. Ihm droht deshalb ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Bodenverunreinigung eingeleitet, wie die Polizei auf Nachfrage des NDR Niedersachsen sagte. Einen Trecker-Führerschein habe der Jugendliche aber gehabt.

