Stand: 11.12.2023 16:15 Uhr Unfall mit Schwertransporter: A27 bis in den Abend gesperrt

Nach dem Unfall eines Schwertransporters auf der A27 bei Stotel (Landkreis Cuxhaven) zieht sich die Bergung hin. Die Autobahn ist bereits seit dem Vormittag in Fahrtrichtung Bremerhaven gesperrt. Die Sperrung wird laut Polizei voraussichtlich bis etwa 21 Uhr andauern. Das rund 95 Tonnen schwere Gespann war laut Polizei kurz nach Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel von der Fahrbahn abgekommen. Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt am Tieflader gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ein erster Bergungsversuch in der Nacht war seinen Angaben zufolge fehlgeschlagen. Auf der A27 war daraufhin zunächst nur die rechte Spur gesperrt worden, der Verkehr staute sich in der Folge über mehrere Kilometer.

VIDEO: Schwerlaster auf A27 verunglückt (1 Min)

