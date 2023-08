Unfall in Emden: 14-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw Stand: 31.08.2023 14:51 Uhr Bei einem Unfall in Emden ist am Donnerstagmorgen ein 14-jähriger Schüler ums Leben gekommen. Laut Polizei kollidierte er erst mit einem anderen Fahrrad und prallte dann gegen einen Lkw.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Lastwagens. Nach bisherigem Stand gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass dieser den Zusammenstoß nicht mitbekommen hat. Der 14-Jährige war am Morgen auf einem Radweg neben einer vierspurigen Straße unterwegs. Laut Polizei kam ihm ein zwölfjähriger Fahrradfahrer entgegen. Als die beiden Jungen aneinander vorbei fuhren, berührten sich ihre Lenker. Der 14-Jährige strauchelte und fiel in Richtung Straße - genau in dem Moment, als ein Lkw an ihm vorbeifuhr. Der Schüler sei dann gegen den Auflieger des Lastwagens geprallt, so die Polizei.

Zwölfjähriger blieb bei Unfall unverletzt

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort erlag er laut Polizei seinen schweren Verletzungen. Der Zwölfjährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Polizei, Rettungsdienst und Seelsorger waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Ein Seelsorger betreute die Augenzeugen. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Neben dem Lastwagenfahrer sucht die Polizei auch mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.

