Stand: 15.01.2025 09:05 Uhr Unfall in Delmenhorst sorgt für Probleme im Berufsverkehr

In Delmenhorst ist am frühen Mittwochmorgen ein 21-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung gegen ein Verkehrszeichen und einen Ampel- und Laternenmast geprallt. Der 21-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Pkw wurde durch den Unfall stark beschädigt. Trümmerteile beschädigten auch einen in Gegenrichtung fahrenden Kleinwagen. Zurzeit deute Vieles darauf hin, dass der 21-Jährige aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Straße abgekommen ist, so die Polizei. Nach dem Unfall war die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Hasporter Damm kurzzeitig komplett gesperrt.

VIDEO: Delmenhorst: 21-jähriger Autofahrer prallt gegen Ampel (1 Min)

