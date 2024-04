Stand: 10.04.2024 08:19 Uhr Unfall bei Prinzhöfte: 18-Jähriger prallt frontal gegen Baum

Am Dienstagabend ist ein 18-jähriger Autofahrer in Prinzhöfte (Landkreis Oldenburg) frontal gegen einen Baum geprallt. Mit seinem Pkw kam er nach Polizeiangaben in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn der K286 ab. Zunächst streifte er einen Baum, bevor er frontal gegen einen zweiten fuhr. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht - wie schwer er verletzt ist, sei noch unklar, so die Polizei. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. In diesem Bereich der Kreisstraße kam es nach Angaben der Polizei schon häufiger zu Unfällen.

