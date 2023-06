Unfall bei Loppersum: Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt Stand: 07.06.2023 07:19 Uhr Zwei Menschen haben bei einem schweren Unfall im Landkreis Aurich lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Rettungshubschrauber transportierten sie in umliegende Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren eine 19 Jahre alte Frau und ihr 20 Jahre alter Beifahrer am Dienstagabend in einem Wagen auf der Bundesstraße 210 bei Loppersum in der Gemeinde Hinte unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet ihr Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Elektro-Auto zusammen. Ein Pkw-Gespann fuhr in die Unfallstelle.

B210 wegen Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt

Der 56 Jahre alte Fahrer des E-Autos und die 52 und 45 Jahre alten Insassen des dritten Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. Die B210 war für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.06.2023 | 06:30 Uhr