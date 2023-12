Stand: 07.12.2023 19:05 Uhr Unfall auf der Lürssen-Werft - Ein Mitarbeiter verletzt

Bei einem Unfall auf dem Gelände der Lürssen-Werft in Bremen ist am Donnerstag ein Mitarbeiter leicht verletzt worden. Er sei durch den Rettungsdienst umgehend versorgt worden, teilte ein Sprecher der Werft mit. Am Tor eines Hallendocks sei ein Schaden entstanden. Alle nötigen Evakuierungsmaßnahmen seien eingeleitet und die entsprechenden Behörden verständigt worden, so der Sprecher. Werft, Polizei und Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab. Weitere Informationen zu dem Unfall, zur Ursache und zum entstandenen Schaden teilte der Sprecher nicht mit. Auch Polizei und Feuerwehr machten dazu keine Angaben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min