Stand: 14.10.2024 12:00 Uhr Unfall auf B71 in Loxstedt: Junge Autofahrerin schwer verletzt

In Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) sind am Montagmorgen auf der B71 mehrere Fahrzeuge kollidiert, eine Frau wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 24-Jährige mit ihrem Pkw in Höhe Rademoorweg unterwegs, als sie einer Busfahrerin die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau mit ihrem Auto gegen zwei weitere Autos geschleudert. Sie musste von der Feuerwehr schwer verletzt aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Busfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min