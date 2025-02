Stand: 20.02.2025 12:32 Uhr Unfall auf B437: Mutter und Säugling auf Gehweg schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Jade (Landkreis Wesermarsch) sind am Dienstag drei Personen schwer verletzt worden, darunter eine 28-jährige Fußgängerin aus Jade sowie ihr sechs Wochen alter Säugling. Nach Angaben der Polizei hatte ein 32-jähriger Autofahrer am Nachmittag auf der B437 eine Fahrzeugkolonne überholen wollen. Dabei stieß er mit einem landwirtschaftlichen Gespann zusammen, dessen Fahrer nach links abbiegen wollte. Das Auto des 32-Jährigen wurde dadurch auf den Gehweg geschleudert. Die 28-Jährige und ihr Baby, das sie vor dem Oberkörper trug, wurden vom Auto erfasst. Mutter und Kind sowie der Autofahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße wurde im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.02.2025 | 08:00 Uhr