Unfall auf A27: Wolf überquert Autobahn und wird von Pkw erfasst

Auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde (Landkreis Cuxhaven) ist am Dienstagmittag ein Auto mit einem Wolf zusammengestoßen. Wie die Polizei Cuxhaven am Mittwoch mitteilte, kreuzte das Tier die Fahrbahn. Der 50-jährige Fahrer konnte den Angaben zufolge eine Kollision nicht verhindern. Verkehrsunfälle mit Wölfen auf der Autobahn seien eher ungewöhnlich, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Der Wolf verendete den Angaben zufolge vor Ort, der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand demnach ein geringer Schaden.

