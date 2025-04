Stand: 11.04.2025 19:12 Uhr Unfall auf A27: Lkw fährt in Stauende - sechs Menschen verletzt

Sechs Personen sind bei einem Unfall auf der A27 bei Bremerhaven teils schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte am Freitag ein Lkw-Fahrer ein Stauende übersehen und war auf die vor ihm stehenden Autos aufgefahren. Dabei wurde er in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Menschen saßen in den drei gerammten Autos - sie wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weitere Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge durch Trümmerteile beschädigt. Für die Aufräumarbeiten wurde die A27 Richtung Süden gesperrt.

