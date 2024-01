Stand: 17.01.2024 11:33 Uhr Und plötzlich ist das Auto weg - Diebe bestehlen Paketboten

Unbekannte Diebe haben in Bremerhaven das Auto eines Paketboten gestohlen. Der Mann lieferte kurz ein Paket aus und ließ den Autoschlüssel im Wagen, wie die Polizei mitteilte. Als er zurückkam, war sein Auto verschwunden. Anhand von GPS-Daten konnte der Postbote der Polizei den aktuellen Standort des Fahrzeugs mitteilen. Mehrere Streifenwagen fanden den Wagen kurz darauf in einer Sackgasse. Der oder die Täter waren nicht mehr vor Ort. Sie hatten aber persönliche Gegenstände des Fahrers an sich genommen. Das Lieferfahrzeug wurde sichergestellt. Wer den oder die Täter am frühen Dienstagabend an der Schillerstraße oder in der Straße Großer Blink in Lehe beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0471) 953 44 44 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min