Stand: 26.06.2024 13:33 Uhr Unbekannter demoliert mobilen Blitzer in Cuxhaven

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zu Mittwoch einen Blitzer-Anhänger in Cuxhaven beschädigt. Mit einem Hammer schlug er auf das mobile Überwachungsgerät ein, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Offenbar habe der Täter versucht, den Blitzer in Brand zu setzen. Ein vorbeifahrender Zeuge bemerkte den Funkenflug und verständigte die Polizei. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (04721) 573-0 um Hinweise zu dem Vorfall.

