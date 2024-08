Stand: 16.08.2024 10:23 Uhr Unbekannte stehlen Softeismaschine während Reitturnier

Unbekannte sind in Wingst (Landkreis Cuxhaven) in einen Eisverkaufsstand auf einem Reitplatz eingebrochen und haben dort eine mehrere Hundert Kilogramm schwere Softeismaschine gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben die Täter in der Nacht zum Montag die Eingangstür zum Verkaufsstand aufgebrochen. Wegen der Abmessungen und des hohen Gewichts der Maschine dürften die Unbekannten mit einem größeren Fahrzeug oder Transporter vorgefahren sein, hieß es. Die Beamten gehen von einem Schaden im fünfstelligen Betrag aus. Während der Tatzeit fand am dortigen Reitplatz das "Dorbrock-Turnier" statt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Diese können sich bei der Polizei Cadenberge unter der Telefonnummer (04777) 80 06 30 oder der Polizei Hemmoor unter der Telefonnummer (04771) 60 70 melden.

