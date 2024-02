Stand: 01.02.2024 08:29 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Groß Mackenstedt

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Groß Mackenstedt (Landkreis Diepholz) einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 4 Uhr in einer Sparkassenfiliale in der Nähe des Autobahndreiecks Stuhr. Der Automat sei regelrecht aus der Wand gesprengt worden, so die Polizei. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine reine Bankfiliale ohne Wohnungen im Obergeschoss. Zeugen hatten ein schwarzes Auto der Marke BMW oder Audi wegfahren sehen, wie die Polizei mitteilte. Eine Fahndung inklusive Hubschrauber blieb demnach erfolglos. Unklar ist noch, ob und in welcher Höhe die Täter Geld erbeutet haben. Die Filiale in Groß Mackenstedt ist laut Polizei bereits das zweite Mal betroffen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05441) 97 10 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2024 | 07:30 Uhr