Stand: 11.06.2024 11:24 Uhr Unbekannte schießen mit Schrot auf Kater

Unbekannte haben im Westersteder Ortsteil Garnholt (Landkreis Ammerland) mit Schrot auf einen Kater geschossen. Wie erst jetzt bekannt wurde, soll die Tat bereits am Freitag passiert sein. Zeugen hatten das schwer verletzte Tier laut Polizei gefunden und in eine Tierarztpraxis gebracht. Das Tier war den Angaben zufolge so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Der Halter sei bislang nicht bekannt, heißt es. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04488) 83 31 15 zu melden.

