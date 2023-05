Stand: 22.05.2023 07:31 Uhr Unbekannte binden Vögel mit Kabelbindern an Weidezaun

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag am Großen Bornhorster See in Oldenburg verendete Vögel, angebunden an einem Zaun, entdeckt. Die Beamten hatten zuvor einen Hinweis bekommen. Laut Polizei war ein kleiner Vogel mit Kabelbindern und eine Ente zusätzlich mit einem Fahrradschloss an dem Weidezaun angebunden. Sie waren äußerlich nicht verletzt. Ob die Vögel bereits zuvor tot waren oder in Folge des Festbindens starben, ist unbekannt. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.05.2023 | 08:30 Uhr