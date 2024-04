Stand: 03.04.2024 07:48 Uhr Unbekannte bewerfen NordWestBahn mit Stein und Glasflasche

Gleich zweimal sollen Jugendliche in der vergangenen Woche mit Gegenständen auf Züge der NordWestBahn geworfen haben. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Taten am Montag und am Donnerstag. In beiden Fällen musste demnach die Strecke gesperrt werden und es kam zu Zugausfällen. Beim ersten Vorfall am Montag passierte der Zug laut Polizei gerade die Fußgängerbrücke in der Straße "Am Schmeel". Dann soll den Angaben zufolge ein Jugendlicher einen Stein auf die Bahn geworfen haben. Bis auf einen lauten Knall, der die Fahrgäste erschreckte, wurden die Waggons nicht beschädigt. Am Donnerstag soll wieder ein Jugendlicher an derselben Stelle eine Glasflasche auf einen vorbeifahrenden Zug geworfen haben, so die Polizei. Dadurch wurde die Frontscheibe erheblich beschädigt. Die Bundespolizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die Hinweise geben können, können sich unter der Telefonnummer (0441) 21 83 80 melden.

