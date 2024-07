Stand: 09.07.2024 15:42 Uhr Überwachungskamera erwischt Betrüger: Polizei sucht nach Tätern

Nach einer Serie von Betrugsfällen, bei denen sich Täter als Bankmitarbeiter ausgaben, sucht die Polizei Leer/Emden nun öffentlich nach den Verdächtigen. Im Zeitraum von August bis September 2023 meldeten mehrere Betroffene die Betrugsmasche bei der Polizei. Die Täter brachten die Betroffenen am Telefon dazu, ihre EC-Karten und PINs preiszugeben. Anschließend erschienen die Betrüger persönlich bei den Geschädigten, um die EC-Karten abzuholen. Mit den erlangten Karten wurde dann an Geldautomaten in der Region, insbesondere in Emden, Geld abgehoben. Die Polizei hat jetzt die Aufnahmen der Überwachungskamera des Geldautomaten veröffentlicht, die die mutmaßlichen Täter beim Abheben aufgenommen hat. Die Polizei bittet darum, Hinweise unter der (0491) 976 903 36 an die Ermittler aus Leer weiterzugeben.

