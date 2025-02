Überfall auf Restaurant: Maskierte bedrohen Angestellte mit Messer Stand: 17.02.2025 09:33 Uhr Am Wochenende haben fünf maskierte Männer ein Restaurant in Bremen überfallen und Bargeld erbeutet. Die Tatverdächtigen flüchteten, wurden aber kurz darauf von der Polizei gestellt.

Die Männer im Alter von 16, 17 und 22 Jahren sollen der Angestellten eines Restaurants in Bremen am frühen Samstagmorgen aufgelauert haben. Laut Polizei hatte die 44-Jährige das Restaurant gerade geschlossen und war auf dem Weg zu ihrem Auto. Die Tatverdächtigen sollen die Frau mit einem Messer bedroht und gezwungen haben, das Restaurant wieder aufzuschließen. Den Angaben zufolge forderten sie die Tageseinnahmen und plünderten den Tresor des Lokals. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in einem Auto.

Polizei stellt Tatverdächtige bei Fahrzeugkontrolle

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung hielt die Polizei in der Nähe des Restaurants ein Auto mit sechs verdächtigen Männern an. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Einsatzkräfte ein Messer, Bargeld und Masken. Die sechs Tatverdächtigen, darunter auch der Fahrer des Fluchtfahrzeugs, wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min