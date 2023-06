Stand: 27.06.2023 19:49 Uhr Über Rot gefahren: Bahnschranken knallen auf Autotransporter

Ein mit Neuwagen beladener Lastwagen ist an einem Bahnübergang in Bremerhaven genau in dem Moment über Rot gefahren, als sich die Schranken schlossen. Die Schlagbäume prallten auf die hochpreisigen und fabrikneuen SUV aus schwäbischer Produktion, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Gesamtschaden beträgt demnach rund 100.000 Euro - gut 80.000 Euro an den Neuwagen und am Lkw und 20.000 Euro an der Schrankenanlage. Der Fahrer bekam nach dem Vorfall am Montag im Überseehafengebiet eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit und musste eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe bezahlen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.06.2023 | 06:30 Uhr