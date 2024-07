Stand: 23.07.2024 13:29 Uhr Twistringen: Überfall mit Messer nach Schützenfest

In Twistringen (Landkreis Diepholz) hat am frühen Dienstagmorgen ein bislang unbekannter Mann auf den Betreiber eines Schützenfestzeltes eingestochen und ihn ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 46-Jährige nach Feierabend zu seinem Auto gehen, als sich ihm ein Unbekannter näherte und Bargeld forderte. Nach einer kurzen Rangelei habe der Dieb auf sein Opfer eingestochen, so die Polizei. Der Täter sei anschließend mit dem erbeuteten Geld auf einem Fahrrad geflüchtet. Der 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer (05441) 97 10 melden.

