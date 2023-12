Stand: 24.12.2023 13:19 Uhr Twistringen: Feuerwehr rettet drei Menschen aus brennender Wohnung

Beim Brand eines Wohnhauses in Twistringen (Landkreis Diepholz) sind am Abend drei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr rettete sie aus einer brennenden Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Sie seien teils schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Rettungskräfte versorgten den Angaben zufolge außerdem 17 Menschen, die durch den Rauch leicht verletzt wurden, darunter auch zwei Kinder. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 200.000 Euro geschätzt.

VIDEO: Twistringen: Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand (1 Min)

