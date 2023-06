Stand: 06.06.2023 12:44 Uhr Trecker rammt Motorrad: 17-Jähriger schwer verletzt

Ein Trecker hat am Montag in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) einen 17 Jahre alten Motorradfahrer erfasst und schwer verletzt. Laut Polizei hatte der 70-jährige Treckerfahrer das Motorrad übersehen, als er von einem Feld auf eine Straße bog. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.06.2023 | 06:30 Uhr