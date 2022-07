Stand: 23.07.2022 15:47 Uhr Traditionell: In Wilhelmshaven trifft man sich zum Labskaus

Am Sonnabend hat in Wilhelmshaven das traditionelle Labskaus-Essen stattgefunden. Ob zweites Frühstück, Mittagessen oder später Brunch - Einheimische und Gäste ließen sich das Seemannsgericht schmecken. Insgesamt waren es acht Restaurants und Gaststätten, die den Labskaus servierten. Auch eine vegetarische Variante wurde serviert. Nach all den Jahren Labskaus-Essen und der Corona-Zwangspause ging es den Organisatoren zufolge nicht mehr darum, mehr als 10.000 Portionen unter die Leute zu bringen. Damit war 2005 der Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde gelungen. Stattdessen sollten Varianten des Gerichts überall in Wilhelmshaven probiert werden. Denn jeder Koch und jede Köchin hat ein eigenes Rezept, wie das gepökelte Rindfleisch mit Kartoffeln vermischt, gewürzt und zusammen mit Spiegelei, roter Beete und Bismarckhering auf den Teller gebracht werden. Einige Restaurants hatten wohl nicht mit dem Ansturm gerechnet - dort war der Labskaus schnell aus.

